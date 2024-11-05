تصل إلى 580 ألف جنيه، تعرف على أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن اللجنة العليا للحج والعمرة انتهت من صياغة ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد وسيتم رفعها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار لاعتمادها استعدادا لفتح الباب أماكن شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم الحج السياحي.

أسعار برامج الحج السياحي

وأوضحت المصادر أن أسعار برامج الحج السياحي والتي تم اعتمادها بالضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي ستصل إلى 225 ألف جنيه للحج البري و250 ألف جنيه لبرامج الحج الاقتصادي و520 لبرامج الحج 5 نجوم صف ثانٍ على الحرم من 250 إلى 1250 مترا، وتصل إلى 580 ألف جنيه لبرامج الحج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا.

تذاكر طيران موسم الحج السياحي

وأشارت المصادر إلى أن جميع الأسعار غير شاملة تذاكر السفر والتي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

