خبير يحذر من تداعيات الأزمة السودانية: استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفكك الدولة

قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية: إن الأزمة السودانية تواجه مصيرا غامضا فى ظل حالة الجمود مع تصاعد العنف وانعدام التقدم نحو تسوية سياسية شاملة، فمنذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تتصاعد التوترات التي أسفرت عن أزمات إنسانية وأمنية واسعة، حيث تشير التقديرات إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، مما يجعل فرص وقف القتال غير واضحة.

انقسام الدعم الدولي والإقليمي

وأكد الدكتور محمد فؤاد رشوان، فى تصريح لـ “فيتو”، أن أحد العوامل التي تزيد من تعقيد الأزمة هو انقسام الدعم الدولي والإقليمي بين الطرفين المتحاربين، فقد زادت بعض القوى، مثل إيران وروسيا، من دعمها العسكري لـلجيش السوداني، في حين تحاول قوات الدعم السريع تعزيز صورتها في المحافل الدولية، ولكنها تواجه اتهامات بانتهاكات إنسانية جسيمة.. من ناحية أخرى، يؤكد مراقبون على ضرورة زيادة الضغوط الدولية لوقف الدعم العسكري للطرفين، مما قد يفتح بابًا للسلام والمفاوضات الفعالة.

استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفكك البلاد

وواصل حديثه، قائلا: إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفكك البلاد، إذ تنعكس الأزمات الاقتصادية بشكل كبير على المواطنين وعلى الدول المجاورة، خاصةً مع تراجع النشاط التجاري بين السودان والدول الحدودية. كما أن عدم توفر ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية يعرض ما يقرب من 25 مليون سوداني لخطر المجاعة.

الأزمة تواجه انسدادًا في الأفق السياسي والعسكري

وتابع الدكتور محمد فؤاد رشوان: بناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن الأزمة تواجه انسدادًا في الأفق السياسي والعسكري، مع غياب الإرادة القوية لدى الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات إلا في حال تحقيق مكاسب عسكرية، مما يجعل الحلول المطروحة صعبة التنفيذ في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن الدعوات الدولية للضغط على الأطراف المتحاربة مستمرة، على أمل التوصل إلى اتفاق قد يضع حدًا لهذا النزاع الدموي.