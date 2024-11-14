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سياسة

خبير في الشأن الأفريقي: أزمة السودان رهينة المواقف الدولية

رمضان قرنى، فيتو
رمضان قرنى، فيتو

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي، إن الأزمة السودانية تظل رهينة لمواقف القوى الدولية المختلفة، رغم تداعيات الحرب المدمرة التي يشهدها السودان على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية. 

وأشار إلى أن السودان قد عانى من إهمال دولي بسبب انخراط القوى الدولية في أزمات أخرى مثل النزاع في غزة وأزمة أوكرانيا خلال الأشهر الـ19 الماضية.

وأوضح  قرني لـ فيتو أن الأزمة السودانية ظلت بلا اهتمام عالمي كافٍ نتيجة لانشغال القوى الدولية بأزمات أخرى. 

وأكد أن هذه الأوضاع من المتوقع أن تستمر في ظل عجز مؤسسات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن تحقيق أي اختراق سياسي أو تقديم حلول ملموسة للأزمة. 

وأضاف أنه في ظل التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، وانشغال الإدارة الأمريكية بترتيبات انتقال السلطة من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب، فإن الوضع السوداني قد يظل في وضعية التجميد لفترة طويلة.

مجلس الأمن الدولي يطرح مشروعًا بشأن آلية لحماية المدنيين

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، لفت قرني إلى أن مشروع قرار تقدمت به كل من بريطانيا وسيراليون لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشكيل آلية تلزم طرفي النزاع في السودان بالامتثال لمقررات اتفاق جدة، الذي تم التوقيع عليه في مايو 2023، ويشمل المشروع النظر في تشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى، لكن المشروع يواجه رفضًا روسيًا، حيث ترى موسكو أن القرار يعتبر تدخلًا في الشأن السوداني وتطالب بأن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار، وهذا الموقف الروسي قد يعوق تبني المشروع في مجلس الأمن.

التحديات العسكرية والإنسانية في السودان

وبالنسبة للموقف العسكري على الأرض، أكد قرني أن الوضع في السودان لا يزال معقدًا، حيث يواصل طرفا النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الإعلان عن تحقيق نجاحات عسكرية في مناطق مختلفة. ورغم ذلك، لا يزال التحدي الأكبر هو إيجاد صيغة توافقية تسمح بتشكيل آلية عملية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن إحدى الاختراقات السياسية قد تكون في موافقة الطرفين على تشكيل "آلية امتثال" تضمن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد إعلان الجيش السوداني عن تمديد فتح معبر "أدري" الحدودي مع تشاد لإيصال المساعدات الإنسانية، والتأكيد على استمرارية التعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

توقعات المرحلة المقبلة

وأكد قرني أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة، حيث من المرجح أن تستمر الأزمة السودانية في ظل الوضع السياسي الراهن وتباين المواقف الدولية والإقليمية. وأضاف أن الأمل يبقى معقودًا على جهود المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.

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