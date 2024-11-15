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محافظات

محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة يتفقدان مستشفى المحافظة الجديدة

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا خلال الجولة

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة قنا الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية في إطار الجهود المستمرة لمتابعة مشروعات التنمية والخدمات للوقوف على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة،

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

الأعمال الإنشائية لمستشفى مدينة قنا

وقال وكيل وزارة الصحة، قنا، إن الأعمال الإنشائية لمستشفى مدينة قنا الجديدة المقامة على مساحة 18 ألفا و388 مترا مربعا، وذلك بطاقة استيعابية 175 سريرا، بلغت نسبة التنفيذ حوالي 88%، مشيرًا إلى أن المستشفى تُعد صرحًا طبيًا سوف يضم العديد من التخصصات الطبية الهامة بما يسهم في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة لأبناء المحافظة.

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