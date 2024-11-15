حملة أمنية تسقط 28 ديلر مخدرات بالإسكندرية
شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 28 قضية، ضُبط خلالهم 28 متهما وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 150 قرصا مخدرا)، وكذا ضبط (20 قطعة سلاح أبيض).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
وتؤكد الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
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