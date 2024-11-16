مصرع مسن مجهول الهوية دهسًا تحت عجلات القطار في المنيا

لقي مسن مجهول الهوية مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان في مدينة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع مسن مجهول الهوية دهسه قطار في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع مسن دهسة قطار أثناء عبوره المزلقان ما بين كوبري الاخصاص ومنطقة دماريس بمدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع مسن مجهول الأسم الهوية إثر دهسه من قبل قطار مكيف.

مشرحة مستشفى المنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.