الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في شقة بأحد الأبراج في المنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية في برج في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إخماد حريق في المنيا اندلع داخل وحدة سكنية
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق في وحدة سكنية في الدور 11 في أحد الأبراج في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.
حريق وحدة سكنية في المنيا
على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق دون خسائر بشرية ولكن تسبب في خسائر مادية في محتويات الشقة.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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