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رياضة

النصر الليبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة اعتزال خالد حسين (صور)

الزمالك والنصر الليبي
الزمالك والنصر الليبي

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

تشكيل الزمالك أمام النصر الليبي 

وبدأ الزمالك مباراة النصر الليبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي 

ونقلت مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة نادي الزمالك. 

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي 

تولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية والتي أقيمت على إستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

وقاد المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.

 

 

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