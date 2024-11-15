كانت بتعبر المزلقان، مصرع فتاة مجهولة الهوية دهسا أسفل عجلات قطار بالدقهلية

لقيت فتاة مجهولة الهوية مصرعها دهسا أسفل عجلات أحد القطارات في منطقة مزلقان الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا يفيد بمصرع فتاة مجهولة الهوية إثر سقوطها من أحد القطارات أثناء عبورها مزلقان الطويلة مركز طلخا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.