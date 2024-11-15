مصرع صاحب ورشة حدادة في انهيار عقار بسندوب بالدقهلية (صور)
لقي صاحب ورشة حدادة مصرعه في انهيار عقار في منطقة سندوب التابعة لحي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية.
مصرع صاحب ورشة حدادة في انهيار عقار
وتجمع الأهالى حول العقار عقب الانهيار في شارع د شاهين بجوار مكتب البريد القديم بسندوب، وتبين مصرع السيد ملح صاحب ورشة حدادة.
العقار صادر له قرار إزالة
وأكد أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة أن العقار صادر له قرار إزالة وهو ملك لورثة إسماعيل زاهر وهو عبارة عن دور أرضي و3 أدوار بمنطقة سندوب.
وانتقلت قوة من الـجهاز التنفيذي بحي غرب المنصورة وقوة أمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع العقار، وتم فرض كردون أمني حول العقار.
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