الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الأولى منذ عامين، محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس

بوتين وشولتس، فيتو
بوتين وشولتس، فيتو

ذكرت وكالة بلومبيرج، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تجرى محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم.

محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحادث فيها الزعيمان منذ أكثر من عامين، أي بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير 2022.

آخر محادثة هاتفية بين بوتين وشولتس

ومن جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس بوتين لنهار اليوم يتخلله اتصال هاتفي دولي في حدود الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت موسكو"، بينما لم يحدد بيسكوف هوية الطرف الثاني.


وكانت آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين في ديسمبر 2022، قبل بدء العملية العسكرية في فبراير 2022، حيث تحدثا مطولا، وحاول المستشار الألماني حينها إقناع موسكو بالعدول عن قرارها بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

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بوتين شولتس بلومبيرج أوكرانيا

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