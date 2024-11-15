رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

ذكرت قناة تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن رئيس وكالة "روس كوسموس" حصل على ساعة يد كتلك التي يرتديها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

رئيس وكالة روس كوسموس يحصل على ساعة يد كتلك التي يرتديها بوتين

والساعة التي ظهر بها رئيس وكالة روس كوسموس، هي من إنتاج مصنع "بيترهوف الإمبراطوري" الروسي لصناعة الساعات في بطرسبورج، ويتم تصنيعها وفق طلبات خاصة، لكنها حصلت على أرقام عربية بدلا من اللاتينية.

وكان موقع Gazeta.Ru أشار في وقت سابق إلى أن الساعة المذكورة تحتوي على كريستال ياقوتي محدب، وإطار رفيع، وحزام جلدي أسود، وأن المصنع الذي ينتجها يصنع منها حوالي 40 قطعة سنويا.

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