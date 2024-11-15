مشاركة شيكابالا، تغيير في تشكيل الزمالك الأساسي أمام النصر الليبي

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تغييرًا على التشكيل الذي يبدأ به الأبيض ودية النصر الليبي، المقرر لها بعد قليل على ملعب شهداء بنينا في اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلًا من أحمد عبد الرحيم "إيشو".

تشكيل الزمالك أمام النصر الليبي

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، بعدما كان مقررًا لها الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي

تنقل مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة نادي الزمالك.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي

يتولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية والتي ستقام على إستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

ويقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.





تحديد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية

تحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب، لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء الأربعاء الماضي إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا



وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.