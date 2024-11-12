اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة

تطير بعثة الزمالك إلى ليبيا غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق النصر في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية السابق.

وعلمت فيتو أن بعثة الزمالك تستقل طائرة خاصة متوجهة إلى ليبيا غدا الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

ووفر فريق النصر الليبي طائرة خاصة لتوفير كل سبل الراحة لفريق الزمالك لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره النصر الليبي وديا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلنت قناة الزمالك إذاعة مباراة الفريق أمام النصر الليبي وديا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا السابق.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.