سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

سعر اليورو ، استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

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اليورو - فيتو

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سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

53.28 جنيه للشراء.

53.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.28 جنيه للشراء.

54.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

53.56 جنيه للشراء.

54.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

53.24 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

53.25 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

53.26 جنيه للشراء.

53.53 جنيه للبيع.