الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

تعافي ثلاثي الأهلي من الإصابة ومشاركتهم في المران الجماعي (صور)

الأهلي
الأهلي

شهد مران النادي الأهلي اليوم الجمعة، مشاركة إمام عاشور وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصورة طبيعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهم. 

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية والتي خرج على إثرها مباراة الأهلي وزد الأخيرة في الدوري، بينما كان يعاني كريم نيدفيد من الإصابة في عضلة السمانة، أما ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في العضلات السفلى للبطن. 

وعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بسبب التوقف الدولي. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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