رامي ربيعة يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة (صور)

واصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية وذلك علي هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان رامي ربيعة قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وزد الأخيرة في الدوري، والتي غادر مدافع الأحمر ملعب اللقاء على إثرها.

كما شهد مران النادي الأهلي اليوم الجمعة، مشاركة إمام عاشور وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصورة طبيعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهم.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية والتي خرج على إثرها مباراة الأهلي وزد الأخيرة في الدوري، بينما كان يعاني كريم نيدفيد من الإصابة في عضلة السمانة، أما ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في العضلات السفلى للبطن.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.