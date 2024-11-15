الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد شهداء بنينا لمواجهة النصر الليبي

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد شهداء بنينا الدولي في ليبيا، استعدادًا لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على النزول إلى أرض ملعب المباراة فور الوصول قبل بدء عمليات الإحماء.

ولاقت بعثة الزمالك حفاوة كبيرة من جانب مسؤولي النادي الليبي فور الوصول إلى ستاد شهداء بنينا، كما حرصت الجماهير على الهتاف للفريق الأبيض.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم  الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

 تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، بعدما كان مقررًا لها الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي 

تنقل مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة نادي الزمالك. 

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي 

يتولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية والتي ستقام على إستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

ويقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.


 

 

تحديد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية

 تحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب، لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء الأربعاء الماضي إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

 

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 
 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.  

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