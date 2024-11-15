مصرع طفل سقط من على سلم الطابق الأول بمنزل أسرته بمركز جهينة فى سوهاج

لقي طفل لا يتجاوز عمره الخمس سنوات مصرع إثر سقوطه من على سلم الطابق الأول بمنزله دائرة مركز جهينة في سوهاج أثناء اللهو.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بمصرع طفل لسقوطه من علو بمنزله

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بوصول “فتحي ع ف م ع”، 5 سنوات، مقيم بدائرة المركز إلى مستشفى جهينة المركزي “جثة هامدة ” ادعاء سقوط من علو.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

بالانتقال والفحص أفاد والد الطفل المتوفى “عثمان ف م ع”، 36 عاما - عامل ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله أعلى سلم الطابق الأول بالمنزل اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة الاصطدام بجسم صلب"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.