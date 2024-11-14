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رئيس النيجر السابق ووزير الشؤون الإسلامية السعودي يعزيان شيخ الأزهر في شقيقته

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس النيجر السابق، فيتو
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تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السيد محمد يوسفو، رئيس جمهورية النيجر السابق، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وأعرب رئيس النيجر السابق في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته عبر اتصال هاتفي
 

قدم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال اتصال هاتفي، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية السعودي على هذه اللفتة الطيبة، داعيًا الله - عز وجل- أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه من كل مكروه.

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