أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 43 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

محافظ المنيا: ضبط 43 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية

مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

حملات تفتيشية



ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 10 مخالفات في مجال المخابز البلدية (تصرف وتجميع - توقف - عدم وجود سجلات)، و33 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر – صلاحية – ذبح خارج السلخانة – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين).

