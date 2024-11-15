الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ
يواصل الأمير هاري دعواه القضائية ضد مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز (إن.جي.إن) التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، بحسب ما أكده محامي الأمير، اليوم الجمعة.
وتتعلق القضية باتهامات بأنشطة غير قانونية لصحفيين ومحققين خاصين، وفقا لـ"رويترز".
ويقاضي هاري وهو الابن الأصغر للملك تشارلز، المؤسسة الناشرة لصحيفتي (ذا صن) و(نيوز أوف ذا ورلد)، التي توقفت عن الصدور، في المحكمة العليا في لندن، متهما مؤسسة (إن.جي.إن) بجمع معلومات خاصة عنه بشكل غير قانوني من عام 1996 حتى عام 2011.
وكانت قضية الأمير واحدة من نحو 40 دعوى قضائية ضد المجموعة الإعلامية، لكن بقية مقدمي الدعاوى باستثناء واحد، هو توم واتسون النائب السابق لزعيم حزب العمال البريطاني الحاكم حاليا، توصلوا إلى تسوية الآن، بحسب ما قاله ديفيد شيربورن محامي هاري للمحكمة.
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