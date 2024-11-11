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الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

الأمير هاري، فيتو
الأمير هاري، فيتو

في غياب ملحوظ عن احتفالات يوم الذكرى السنوية في لندن، افتقد الامير هاري وزوجته ميجان ماركل تجمع العائلة المالكة التي اجتمعت لتكريم الجنود الذين فقدوا حياتهم في الحروب.

ورغم بعده الجسدي، فإن هاري المعروف بارتباطه العميق ب التقاليد العسكرية البريطانية عبر عن مشاعر مختلطة، بحسب المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، الذي أشار إلى أن الأمير يفتقد هذا الحدث الذي يجمع عائلته وأفراد الجيش البريطاني.

التقاليد العسكرية البريطانية

وبحسب «ارم»، أكد فيتز ويليامز أن غياب هاري لم يكن دون تأثير؛ فقد تواصل من كاليفورنيا برسالة مؤثرة لدعم الأطفال والشباب الذين فقدوا أحد والديهم في الخدمة العسكرية. عبر الأمير في رسالته عن تفهمه لما يمر به هؤلاء الأطفال، حيث وصف فقدان أحد الوالدين بأنه تجربة "مربكة ومعزولة".

وأشار إلى أن الذكرى ليست فقط لتكريم الجنود الراحلين، بل أيضًا للتعبير عن الدعم لعائلاتهم التي تأثرت بفقدانهم.

 

زيارة منشآت عسكرية في كاليفورنيا

وفي الأعوام السابقة، احتفل هاري وميجان  بهذه المناسبة بطرق خاصة، مثل زيارة منشآت عسكرية في كاليفورنيا، وشارك هاري العام الماضي في زيارة لمؤسسة تابعة للبحرية الأمريكية، في محاولة لربط تجربته الشخصية بتكريم الجنود. 

هذه اللفتات تأتي تأكيدًا على التزام هاري المستمر بقيمه العسكرية، رغم فقدانه ألقابه الرسمية في الجيش البريطاني بعد انسحابه من مهامه كعضو بارز في العائلة المالكة.

ورغم بعده، يظل هاري مرتبطًا بأصوله العسكرية، حيث شارك في الجيش البريطاني لعقد من الزمن وقام بمهمتين في أفغانستان، مما أكسبه شعبية واسعة بين البريطانيين

 

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