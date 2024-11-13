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"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

الأمير هاري، فيتو
الأمير هاري، فيتو

كرمت مجلة “تايم” الأمير هاري وأدرجته ضمن قائمة Time 100 Climate 2024 لأكثر القادة تأثيرًا في مواجهة تغير المناخ، إلى جانب شخصيات بارزة مثل بيل جيتس.

 

تكريم الأمير هاري 

وأتى هذا التكريم تقديرًا لجهود هاري في دعم السياحة المستدامة من خلال مؤسسة Travalyst غير الربحية التي أسسها، والتي تسعى لتوفير بيانات بيئية تمكّن المسافرين من اختيار رحلات تقلل من انبعاثات الكربون، وتراعي معايير الاستدامة.

 

جهود الأمير هاري وشقيقه في مجال مكافحة تغير المناخ

ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها شقيقه الأمير ويليام، في مجال مكافحة تغير المناخ، لم يُدرج الأخير في القائمة.

ويليام الذي استضاف مؤخرًا حفل جوائز Earthshot في جنوب إفريقيا لتكريم الابتكارات البيئية، قدم منحًا تصل إلى مليون جنيه إسترليني لدعم أصحاب الأفكار البيئية الملهمة التي تهدف لإصلاح الكوكب.

أشارت مجلة "تايم" في وصفها لأسباب اختيار الأمير هاري، إلى أن التزامه بالحفاظ على البيئة يعود إلى رحلته عام 2012 إلى منطقة البحر الكاريبي، حيث أبدى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات قلقه من التأثيرات البيئية لإنجلترا على الشعاب المرجانية، ما ألهم هاري لتأسيس Travalyst.

وتهدف المؤسسة إلى توفير معلومات شفافة للمسافرين حول الانبعاثات وطرق السفر الصديقة للبيئة.

 

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