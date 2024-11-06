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خارج الحدود

ترامب يتقدم في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات وهاريس تتفوق في جورجيا بـ 3 %

ترامب وكامالا هاريس،
ترامب وكامالا هاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على  المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات.

 

تقدم هاريس على ترامب في جورجيا

فيما تقدمت كامالا هاريس على ترامب في جورجيا بعد فرز 3% من الأصوات.

و كشف استطلاع رأي إديسون في جورجيا أن 46%؜ يؤيدون دونالد ترامب و49%؜ يؤيدون كامالا هاريس.

 

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