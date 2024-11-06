ترامب يتقدم في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات وهاريس تتفوق في جورجيا بـ 3 %

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في فلوريدا بعد فرز 44% من الأصوات.

تقدم هاريس على ترامب في جورجيا

فيما تقدمت كامالا هاريس على ترامب في جورجيا بعد فرز 3% من الأصوات.

و كشف استطلاع رأي إديسون في جورجيا أن 46%؜ يؤيدون دونالد ترامب و49%؜ يؤيدون كامالا هاريس.

استطلاع رأي لـCBS: الديمقراطية والإجهاض والاقتصاد أبرز أولويات مؤيدي هاريس

كشف استطلاع رأي لـCBS أن الديمقراطية والإجهاض والاقتصاد أبرز أولويات مؤيدي المرشحة الديمقراطية لكامالا هاريس.

استطلاع رأي لـCBS: الاقتصاد والهجرة والديمقراطية أبرز أولويات مؤيدي ترامب

كشف استطلاع رأي لـCBS أن الاقتصاد والهجرة والديمقراطية أبرز أولويات مؤيدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب.