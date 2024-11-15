الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

فحص طبي جديد للاعب الأهلي قبل مران اليوم

الأهلي
الأهلي

يخضع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق المقرر مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويأتي الفحص الطبي لمدافع الأهلي من أجل الوقوف على مدى تعافيه من الإصابة في أسفل عضلات البطن، وتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف منافسة الدوري  الممتاز. 

وفي سياق آخر، يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بسبب التوقف الدولي، ويقود مران الأحمر مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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