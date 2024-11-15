ضبط مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة والمخابز البلدية و الأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدي مفتشة الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات تموينية.

وأسفرت عن تحرير محضر حيازة وتجميع مواد بترولية مدعمة محظور تداولها في غير الاستخدام المخصص لها، وتم التحفظ على الكميات الآتية ٩٠٠ لتر بنزين ٨٠ و٢٠٠ لتر سولار، وتحرير عدد ١٣ محضر مخالفات لمخابز بلدية مدعمة منهم عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص وزن وتحرير محضرين حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي ٥٣١ علبة سجائر متنوعة وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

وتم اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.