الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط بلوجر وصديقها بتهمة حيازة مخدرات داخل سيارة في القاهرة

ضبط بلوجر وصديقها
ضبط بلوجر وصديقها بتهمة حيازة مخدرات داخل سيارة في القاهرة

 ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على بلوجر بتهمة حيازة مخدرات بالقاهرة الجديدة.

ضبط دجال البساتين للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

ضبط القائمين على إدارة 18 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين

كانت أجهزة الأمن اشتبهت فى فتاة تقود سيارة بصحبتها صديقها، وبفحص السيارة عثر على كمية من المواد المخدرة.

وكشف الفحص أن مذيعة قدمت برنامجا تلفزيونيا سابقًا وتعمل حاليا بلوجر على منصات التواصل الاجتماعى، وتم القبض عليها وصديقها والتحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مخدرات متهمة بحوزتهما مخدرات مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط دجال البساتين للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

ضبط القائمين على إدارة 18 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين

ضبط لصوص فيديو سرقة بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة

تفاصيل مؤتمر مديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

ضبط عاطل بمطروح لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص وسجائر مهربة جمركيًا

ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببنى سويف

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

كولر يصدم العين الإماراتي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

رسائل السيسي لوقف حروب غزة ولبنان والسودان وتحقيق التنمية الأفريقية

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

منوعات

المزيد

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads