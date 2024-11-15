ضبط بلوجر وصديقها بتهمة حيازة مخدرات داخل سيارة في القاهرة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على بلوجر بتهمة حيازة مخدرات بالقاهرة الجديدة.
كانت أجهزة الأمن اشتبهت فى فتاة تقود سيارة بصحبتها صديقها، وبفحص السيارة عثر على كمية من المواد المخدرة.
وكشف الفحص أن مذيعة قدمت برنامجا تلفزيونيا سابقًا وتعمل حاليا بلوجر على منصات التواصل الاجتماعى، وتم القبض عليها وصديقها والتحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.
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