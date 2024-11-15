الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ضبط مصنع طحينة غير مرخص بالصف ومصادرة مواد خام مجهولة المصدر

ضبط مصنع طحينة غير
ضبط مصنع طحينة غير مرخص
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تمكنت إدارة تموين الصف من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية، وخاصة الطحينة، يعمل بدون ترخيص في ظروف غير صحية.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية، والتي تشمل 450 كيلوجراما من السمسم مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات، 450 كيلوجراما من الفول السوداني المكسر بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدر حيازته، 210 كيلوجرامات من الطحينة معبأة داخل براميل غير مدون عليها أي بيانات، 8 أجولة دقيق وزن الجوال 50 كيلوجراما، 5 عبوات عسل أسود وزن العبوة 20 كيلوجراما، مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، 5 عبوات مربى وزن العبوة 5 كيلوجرامات، مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و4 براميل فارغة تستخدم في تعبئة المنتج النهائي.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وتعتبر هذه المضبوطات خطيرة للغاية، حيث يتم إنتاج وتعبئة المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وباستخدام مواد خام مجهولة المصدر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلكين.

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مواد الغذاء مصنع طحينة النيابة العامة

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