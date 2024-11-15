الجمعة 15 نوفمبر 2024
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8 أسباب لتغيير عدادات الكهرباء إلى مسبقة الدفع.. رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وتقليل الخسائر.. مراقبة الاستهلاك والتحكم فيه.. وتجنب تراكم الديون على المشتركين

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء تطبيق خطة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار التغذية الكهربائية والقضاء على ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء وانتهاء ظاهرة سرقة التيار، وذلك من خلال استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع والتي تتيح لمستخدميها مراقبة الاستهلاك، كما تتيح للحكومة وقف عداد سرقة التيار.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تغيير 4.5 مليون عداد ميكانيكي من العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على الأخطاء الموجودة في فواتير الاستهلاك.

تغيير العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

وأضافت المصادر أن العدادات المستهدف استبدالها في الوقت الحالي تتضمن العدادات الموجودة بالشقق والعقارات المغلقة والعدادات الموجودة في العقارات التي تأخر أصحابها عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري لأكثر من 30 يومًا.

وأوضحت المصادر، أن هناك عدة حالات لتغيير العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وأبرزها قيام المستهلكين بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العدادات، أو توصيل الكهرباء بدون عداد قانوني، أو إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص به، أو تغيير النشاط في التعاقد دون إبلاغ الوزارة، أو تعذر قراءة بيانات العداد لفترتين متتاليتين.

خطة استبدال العدادات القديمة

وأكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في تغيير العدادات الميكانيكية القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين والقضاء على الأخطاء في قراءة الفواتير.

خطة مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأَضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«فيتو»، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة بتنفيذ خطة القضاء على نسبة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء ومواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي وفق منظومة متكاملة بدءًا من إلغاء كافة شروط تركيب العدادات الكودية ثم متابعة المشتركين بعد التركيب لضمان عدم التلاعب مرة أخرى فى معدلات الاستهلاك.

خطة متابعة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع والكودية

وأشار إلى أن هناك مرورا دوريا يتم على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع والكودية، بالإضافة إلى مراجعة محاضر الضبطية القضائية لسارقي التيار الكهربائي بشكل شهري للحفاظ على حق الدولة وتقليل حجم الخسائر المالية التي تتكبدها شركات توزيع الكهرباء.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

وعدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة مميزات للعدادات مسبوقة الدفع للمستهلك وشركات الكهرباء، وهي كالتالي:

يمكن للمستهلك مراقبة استهلاكه والتحكم فيه من خلال شاشة العداد التي توضح الرصيد المتبقي
عدم وجود أي أخطاء في قراءة الفاتورة.
يتيح النظام لشركات الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مسبقًا.
يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات ويقلل الخسائر.
يمكن للمشترك شحن العداد بمبالغ مالية بسيطة وحتى 10 آلاف جنيه، ويمكن شحنه بسهولة في أي وقت.
يساعد النظام مسبوق الدفع في تجنب تراكم الديون على المشتركين، مما يضمن استمرار الخدمة دون مشاكل.
يوفر معلومات دقيقة عن شريحة الاستهلاك الحالية.
يحتوي على لمبة تحذيرية تشير إلى قرب انتهاء الرصيد.
في حالة انتهاء الرصيد خلال أيام العطلات يبقى العداد متصلًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.

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