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روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

فاتورة الكهرباء،
فاتورة الكهرباء، فيتو

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الإرشادات لمساعدة المواطنين في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيف أعباء الفواتير الشهرية.
 

تعليمات الكهرباء للترشيد في استهلاك التيار

وتضمنت إرشادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أهمية شحن العدادات في بداية كل شهر، ما يمكن المستخدمين من الاستفادة من التعريفة الأقل ضمن الشريحة الأولى، حيث تعود كافة العدادات الكودية ومسبقة الدفع إلي الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي.
 

ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات الكودية  

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على المواطنين بضرورة ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد بما يضمن عودة العدادات إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي.
 

كما تضمنت إرشادات الشركة القابضة لكهرباء مصر الاقتصار في استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل المراوح والتكييفات والتلفاز، وضرورة اتباع الإرشادات التي تقدمها الشركة عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعامل الأمثل مع استهلاك التيار بما يضمن التوفير والترشيد في الفاتورة الكهربائية للتيار.

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