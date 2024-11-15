الجمعة 15 نوفمبر 2024
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صرف الإسكندرية تنظم ندوات توعية وزيارات ميدانية لطلاب الجامعات

صرف الإسكندرية تنظم
صرف الإسكندرية تنظم ندوات توعية وزيارات ميدانية

 وضعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برنامجا توعويا متكاملا لطلاب الجامعات، وذلك بناءًا على توجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي"، وطبقًا لأهداف خطط التوعية المائية، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع.

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وتم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

ويتناول البروتوكول إقامة ندوات توعية لطلاب الجامعة بمختلف الكليات متضمنًا زيارات ميدانية لمحطات المعالجة من أجل إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة؛ لمعرفة طرق المعالجة الحديثة لمياه الصرف الصحي بالإضافة إلى معرفة جهود الدولة في هذا المجال.

 

واشتملت الأنشطة على العديد من الندوات والزيارات ومنها  ندوة بكلية التمريض وندوة بكلية العلوم وزيارة كلية السياحة والفنادق وزيارة كلية التمريض وزيارة كلية الحاسبات وعلوم البيانات

والجدير بالذكر أن الندوات والزيارات الميدانية، من المقرر أن تستمر خلال العام الدراسي الحالي.

 

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بالاسكندرية الصرف الصحي عبد الفتاح السيسي

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