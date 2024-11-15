مهرجان القاهرة ينظم اليوم ندوة الهيئات السينمائية الوطنية العالمية

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الرابعة عصر اليوم بأحد الفنادق المطلة على النيل، ندوة "الهيئات السينمائية الوطنية العالمية - إنتاج الأفلام عبر الحدود"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

تجمع هذه الندوة ممثلين عن اللجان السينمائية العالمية لمناقشة تعقيدات ومزايا إنتاج الأفلام عبر الحدود ومع تزايد الطلب على مواقع التصوير المتنوعة وسرد القصص السينمائية عالميا تلعب اللجان السينمائية دورا حاسما في ربط صناع الأفلام بالموارد والمنح والخبرة المحلية عبر البلدان.

تتناول المناقشات التحديات اللوجستية والثقافية التي تواجه مشاريع التعاون الدولي والاستراتيجيات الواجب اتباعها لتبسيط خطوات الحصول على التصاريح ومراعاة قوانين البلاد المختلفة وسبل تعظيم فوائد هذه المشاريع للاقتصادات المحلية.

ويتحدث خلال الندوة خالد الخوري، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج عبد السلام الحاج، والمخرج وكاتب السيناريو كوستاس فيريس، والمدير الإداري في لجنة مصر للأفلام أحمد بدوي، وتدير الجلسة الدكتورة ميرفت أبو عوف.



فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.