تفاصيل تنفيذ أعمال الطرق بـ"سكن لكل المصريين" فى حدائق العاصمة

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز، بعض مشروعات الشركات المنفذة لأعمال الطرق لخدمة ١١٩٤ عمارة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بإجمالي ٤٠كم طولي طرق.



وأوضح المهندس عمار مندور، أن المشروع يحتوي على ٢٥٠ ساحة انتظار لخدمة ١١٩٤ عمارة سكنية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٩٠ ساحة انتظار، وجارٍ استكمال الأعمال وجارٍ حاليًا إنهاء أعمال تنسيق الموقع.

وشدد مندور، على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وحثِّها على زيادة معدلات الإنجاز حتى يتم الانتهاء من المشروعات بالجودة والمواصفات المطلوبة.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا "سكن لكل المصريين "، مؤكدًا ضرورة استكمال أعمال تنسيق الموقع بالجودة المطلوبة ومراعاة المظهر الجمالي حول العمارات وبالمسطحات الخضراء، وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لحاجزيها.



كما تفقد المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، بعض عمارات مشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بالمدينة، وأعمال المرافق الخاصة بالمشروع بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وأوضح مندور، أنه جارٍ تنفيذ مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمساحات (١٠٠م2 - ١١٠م2 - ١٢٠م2 ) للوحدة شاملة أعمال الربط على المرافق والخدمات وأعمال الطرق.

كما تفقد رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية كاملة التشطيب، مشددًا على ضرورة إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بالصورة المناسبة.



واستكمل رئيس جهاز حدائق العاصمة الجولة بالمرور على بعض محاور الطرق الرئيسية والفرعية والتى يجرى تجهيزها لأعمال الأسفلت، مشددًا على ضرورة توفير الخامات اللازمة لإنهاء المشروعات وتكثيف العمل على مدار ٢٤ ساعة وزيادة العمالة لرفع نسب الإنجاز بأعمال الطرق.