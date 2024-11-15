الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الشُّعب الإيمانية

منذ قُرابة النصف قرن كنت في مجلس شيخي وأستاذي سيدي الشيخ أحمد يوسف البيه رضوان الله عليه، فسألته عن الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "الإيمان بضعُ وستون شُعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبة من شعب الإيمان".. 

فقال: كلمة شُعب كلمة جامعة لكلمة شُعبة، والشُّعب الإيمانية هي مجموعة خصال أو أجزاء للإيمان يجب أن يتحلى بها العبد المؤمن ويتخلق فيها، يكتمل إيمانه ويرتقى في المدارج الإيمانية حتى يصل إلى حق اليقين، أي إلى الإيمان اليقينى الكامل الذي لا يُدانيه شك.. 

والشُّعب الإيمانية عبارة عن خلق يكمن فيها المكارم والفضائل والمحاسن والقيم الإنسانية النبيلة. وهي مُجمل ما أوجبه الله تعالى في كتابه الكريم ورسوله في هديه القويم الطيب المبارك، وهو ما أشار إليه النبي الكريم بقوله: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.. 

هذا ولقد أشار الرسول إلى رأس الشعب الإيمانية وأعلاها وأجلها وأسماها وهي كلمة الإخلاص والتوحيد وهي كلمة: لا إله إلا الله، وهي ما تشير إلى إثبات وتأكيد وحدانية الله عز وجل ونفي الألوهية عن غيره سبحانه وتعالى، والإقرار بأن لا إله غيره سبحانه ولا رب سواه، وأنه جل جلاله لا ضد ولا ند ولا شبيه له سبحانه، ولا شريك معه.. 

وأنه تعالى رب العالمين الخالق لهم والقائم على أمرهم سبحانه والمُدبر لشئونهم والمُتصرف في ملكه بما يشاء كيفما يشاء في الكون بعوالمه، وأن له تبارك في عٌلاه الأسماء الحسنى والصفات العٌليا، أسماؤه سبحانه قدسية، وصفاته عٌلوية مٌنزة عن كل نقص.. 

هذا وكلمة التوحيد تأتي على أثر الاعتقاد بالقلب في وجود الله عز وجل ووحدانية وتفرده بالخلق والأمر، "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ"، فعلى أثر الإعتقاد يأتي الإقرار والنطق بكلمة التوحيد والشهادة، إذ إن تعريف الإيمان هو اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وامتثال بالجوارح.. 

وهو ما وقر في القلب، أي سكن واستقر في القلب وصدقه العمل.. هذا ولما كانت كلمة التوحيد هي الأصل في الشُّعب الإيمانية والأساس لها والفارق بين الإيمان والكفر وأساسها كانت أعظم وأشرف كلمة وأفضل الكلام، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله”.. 

من الوصايا النبوية الجامعة

العقيدة الصحيحة لأهل السنة

وكلمة التوحيد هي مصدر الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فبها ينجو العبد من النار ويُقام في الجنة والفضل والعطاء لقوله صلى الله عليه وسلم: “من قال لا إله إلا الله دخل الجنة”.

عزيزي القارئ نستكمل الحديث عن الشُّعب الإيمانية في مقالات تالية بمشيئة الله تعالى.

إماطة الأذى عن الطريق رسول الله شعب الإيمان وحدانية الله وجود الله القيم الانسانية العبد المؤمن الحياء الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

الدنيا المتكالب عليها

الشيخ المربي الوارث المحمدي

من عرف نفسه فقد عرف ربه

ما فرطنا في الكتاب من شيء

الترجمة الحقيقية للإيمان

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس

وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads