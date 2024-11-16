في ذكرى احتفالات الكنيسة، القديس فيلكس راعي الفضيلة والتقوى
تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس فيلكس بابا روميه
قصة القديس فيلكس
تنيح الأب القديس فيلكس بابا رومية، وقد ولد من أبوين مسيحيين في رومية سنة 210 ميلادية فنشاه علي الآداب العالمية، وتدرج في الرتب الكهنوتية، فرسمه أسطاثيوس بابا رومية شماسا، ورسمه البابا يسطس قسا نظرا لما رأي فيه من الفضيلة والتقوى.
ولما تنيح الأب ديوناسيوس بابا رومية، الذي كان في زمان القديس ثاؤناس بابا الإسكندرية، اختير هذا الاب لبطريركية رومية فرعي رعية المسيح احسن رعاية، ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار الاضطهاد علي المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات أليمة، واستشهد علي يده كثيرون منهم، وإذ لحق هذا الاب منه شدائد عظيمة وضيق كثير ابتهل إلى الله إن يرفع هذا الضيق عن شعبه.
فمات الملك في السنة الثانية من ملكه. ولما ملك دقلديانوس، واضطهد هو ايضا المسيحيين، وبدا في تعذيبهم، صلي هذا الاب إلى الله إلا يريه عذاب أحد من المسيحيين، فتنيح في أول سنة من ملك دقلديانوس، بعدما جلس علي الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف، تاركا أقوالا ومصنفات كثيرة. بعضها في المعتقدات.
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