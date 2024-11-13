الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادًا لفصل الشتاء، محافظ المنيا يرفع درجة استعداد مخرات السيول

تكثيف أعمال تطهير
تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختلفة، استعدادًا لمواجهة فصل الشتاء، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعمليات تطهير مخرات السيول وتفادي أي مخاطر قد تنتج عن تقلبات جوية محتملة.

تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول في المنيا 
 

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز مطاي بتكثيف أعمال تطهير مخرات السيول، سواء الطبيعية أو الصناعية، الواقعة في نطاق مجلس قروي أبو عزيز بقرية الشيخ حسن وذلك لاستيعاب المخرات لمياه السيول عبر توصيلها بالمجاري الأساسية ونهر النيل، إلى جانب إزالة التعديات والنفايات بانتظام.
 

 

كما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاي بمتابعة حالة المعديات النهرية، بما في ذلك معدية الشيخ حسن والمعديات الأهلية الأخرى، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها. والتشديد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتحديد الحمولة القانونية، بالإضافة إلى وضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة، ومراجعة سلامة رصيف المعديات والمدخل المؤدي لها من البرين الشرقي والغربي للنيل لضمان ملاءمتها لتأمين عملية النقل النهري للمواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

مصرع طفلين في حريق منزل بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مكتب بريد المحافظة الرئيسي

بينهم شقيقان، إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد منفذ “حياة كريمة” لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ المنيا: توفير 3 مستشفيات لخدمة المواطنين

محافظ المنيا يتفقد المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

مصرع مدرسة وزوجها في حادث تصادم بالمنيا

محافظ المنيا يكلف بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء

الأكثر قراءة

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads