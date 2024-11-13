استعدادًا لفصل الشتاء، محافظ المنيا يرفع درجة استعداد مخرات السيول

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات المختلفة، استعدادًا لمواجهة فصل الشتاء، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعمليات تطهير مخرات السيول وتفادي أي مخاطر قد تنتج عن تقلبات جوية محتملة.

تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول في المنيا



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز مطاي بتكثيف أعمال تطهير مخرات السيول، سواء الطبيعية أو الصناعية، الواقعة في نطاق مجلس قروي أبو عزيز بقرية الشيخ حسن وذلك لاستيعاب المخرات لمياه السيول عبر توصيلها بالمجاري الأساسية ونهر النيل، إلى جانب إزالة التعديات والنفايات بانتظام.



كما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاي بمتابعة حالة المعديات النهرية، بما في ذلك معدية الشيخ حسن والمعديات الأهلية الأخرى، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها. والتشديد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتحديد الحمولة القانونية، بالإضافة إلى وضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة، ومراجعة سلامة رصيف المعديات والمدخل المؤدي لها من البرين الشرقي والغربي للنيل لضمان ملاءمتها لتأمين عملية النقل النهري للمواطنين.

