محافظ المنيا يتفقد مجمع خدمات قرية زهرة مؤكدًا: الإنجاز لا يأتي بالكلام

استكمل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولاته الميدانية بتفقد مجمع خدمات قرية زهرة، لتقديم كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء انتقالهم بين المصالح الحكومية المختلفة، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية.



أكد اللواء "كدوانى" أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري مما خفف عليهم مشقة الذهاب للمدن للحصول على الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة لتجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات بكافة قرى محافظات الجمهورية، حيث تضم تلك المجمعات كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة متكاملة.



استمع المحافظ إلى شرح توضيحي من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، حول الأعمال النهائية والتجهيزات الجاري تنفيذها بمجمع خدمات "زهرة"، حيث يضم المجمع خدمات بكافة القطاعات المختلفة تضم (السجل المدني ـ البريد وغيرها)، كما التقى اللواء كدوانى بالعاملين بمكتب البريد واستمع إلى الخدمات التي يقدمها المكتب لخدمة أهالي القرية.



وأشار محافظ المنيا إلى أن مجمعات الخدمات المتكاملة تسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يخفف من معاناة المواطنين ويساعد في تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إقامة مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى تضم منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتجهيزها بأحدث الإمكانيات التقنية. وخلال الجولة استمع المحافظ إلى طلبات وشكاوى أهالي قرية زهرة وتجاذب معهم الحديث حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.



كما تفقد المحافظ مركز تدريب الرائدات الريفيات بقرية زهرة لرفع كفاءته وتطويره ووضع تصور الاستغلال الأفضل والاستفادة منه لخدمة أهالي القرية.



رافق المحافظ في جولته النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.