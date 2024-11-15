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سياسة

البابا تواضروس الثاني يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية البرازيل

البابا تواضروس خلال
البابا تواضروس خلال اللقاء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل بعض الأمور الرعوية الخاصة بالخدمة في إيبارشية البرازيل.

فيما صلى نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة القيامة المقدسة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو.

وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منح نيافة الأنبا كاراس القس باڤلوس فهمي كاهن الكنيسة ذاتها، والقس صموئيل عزمي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشيكاغو، رتبة القمصية.

شارك في صلوات القداس القمص صموئيل ثابت كاهن الكنيسة ووكيل شيكاغو وتوابعها من الغرب والوسط الأمريكي، والآباء كهنة الكنيسة، وبعض الآباء كهنة المنطقة وخارجها.

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