الجمعة 15 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط لصوص فيديو سرقة بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة

ضبط 6 لصوص لسرقة
ضبط 6 لصوص لسرقة بالوعات الصرف الصحى

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يرصد سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.
 

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تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام (4 أشخاص) يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بإحدى المناطق بالقاهرة. 
 

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص ) وبحوزتهم (6 غطاء بالوعة صرف صحى "متحصلات واقعة السرقة" – الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة").

 

وبمواجهتهم  اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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