ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامى ببنى سويف بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها دون ترخيص.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (مزارع "له معلومات جنائية"- مُقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها واتخاذه من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش– 7 فرد محلى – مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وترويجها بدون ترخيص.

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