تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل بمطروح لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص وسجائر مهربة جمركيًا.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وكذا الاتجار فى السجائر المهربة جمركيًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية – 2 خزينة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًا - سيارة ملاكى "ملكه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.