ضبط عاطل بمطروح لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص وسجائر مهربة جمركيًا
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل بمطروح لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص وسجائر مهربة جمركيًا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وكذا الاتجار فى السجائر المهربة جمركيًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية – 2 خزينة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًا - سيارة ملاكى "ملكه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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