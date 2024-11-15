الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

حملات على العقارات المخالفة فى المنصورة (صور)

إزالة الدور الـ ١١
إزالة الدور الـ ١١ في عقار بالمنصورة، فيتو

 واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

 وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة

 حيث قاد الحملة نائبى رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، ووائل عابد، وفريق العمل المشكل من  فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

إيقاف الأعمال وإزالة الدور الحادى عشر 

 وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور الحادى عشر لعقار مخالف بمنطقة حوض أبو الليل، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة

 فيما أشار  أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة  ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية

استمرار إزالة التعديات وحملات النظافة بالزينية في الأقصر (صور)

 

 

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