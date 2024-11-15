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استمرار إزالة التعديات وحملات النظافة بالزينية في الأقصر (صور)

استمرار إزالة التعديات
استمرار إزالة التعديات وحملات النظافة بالزينية في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز شمال محافظة الأقصر حملة إزالة التعدى على أرض زراعية بمساحة واحد قيراط تقريبًا فى نطاق قرية الزينية بحرى، حيث تمت الإزالة في المهد وتم عمل محضر إزالة واتخاذ اللازم قانونيًا.

إزالة التعديات على الأراضي 

وتمت الأعمال بمشاركة كل من سكرتير المركز ورئيسة قرية الزينية بحري ومدير المتابعة الميدانية ومسؤول القسم الفنى بالقرية ومسؤول الجمعية الزراعية بالزينية بحري وسكرتير القرية.

وفي سياق متصل ولرفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتمهيد وتوسعة طريق فرع خمسة بالزينية بحري، وإزالة مطب صناعى بقرية الصعايدة والذي يعيق المارة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع حوالي 30 طن تقريبًا من المخلفات والتراكمات.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة، ووفقًا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 بالتصدي بكل حزم للتعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص.

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