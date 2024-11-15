الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: سنتلافى ما حصل للجيش الأمريكي في أفغانستان

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في كلمة الجمعة، سعيه لتلافي ما حصل للجيش الأمريكي في أفغانستان.

وفي كلمة من منتجع مار ألاجو، شدد ترامب على أنه سيتعامل بشكل أفضل، مع الوضع في أوكرانيا.

كما قال إن "مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزي في انتخابات الرئاسة وهذه نقطة إيجابية".

توقع مجموعة من المستشارين في حديثهم لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتمكن من التعامل مع الصراعات المتزايدة الاتساع في العالم من خلال "السلام القائم على الردع".

وفق المستشارين، لم تكن الولايات المتحدة "مخيفة" بما فيه الكفاية خارجيا خلال إدارة جو بايدن.

وقالوا إنه من خلال عرض القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، يجب أن تجلب رئاسة ترامب الثانية السلام أو على الأقل تمنع المزيد من التصعيد في أوكرانيا والشرق الأوسط وخارجه.

وقال مستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين: "ستكون العودة إلى السلام من خلال القوة. سيتم استعادة الردع. يفهم أعداء أمريكا أن الأشياء التي أفلتوا منها على مدار السنوات الأربع الماضية لن يتم التسامح معها بعد الآن".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

دونالد ترامب أفغانستان الجيش الأمريكي منتجع مار الاجو أوكرانيا انتخابات الرئاسة ادارة جو بايدن القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية رئاسة ترامب مستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين

الأكثر قراءة

رجعت إلى معدلها الطبيعي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

بالتنسيق مع النيابة، وزيرة التضامن توجه بنقل "ماما دنيا" إلى إحدى دور الرعاية (فيديو)

باراجواي تحقق المفاجأة وتفوز على الأرجنتين 2-1 بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

الحليم عندما يغضب، ميسي يخرج عن شعوره ويهين حكم مباراة الأرجنتين وباراجواي (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

محمود بنتايك يصل إلى ليبيا اليوم للانضمام لبعثة الزمالك

ترامب: سنتلافى ما حصل للجيش الأمريكي في أفغانستان

رئيس المركزي الأمريكي: لا حاجة إلى التسرع وخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads