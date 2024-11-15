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التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

منتخب الأرجنتين،
منتخب الأرجنتين، فيتو

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على باراجواي، ضمن مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام باراجواي 

تشكيل باراجواي أمام الأرجنتين 

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

وتنطلق مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية في تمام الواحدة والنصف فجرًا  بتوقيت مصر، الثانية والنصف فجرًا (02:30) بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي

تذاع المباراة عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية، على قناة "SSC Sport HD1".

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط على كولومبيا التي تحتل الوصافة.

أما منتخب باراجواي يتواجد في المركز السادس بـ13 نقطة في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

 

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