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رياضة

3 ألقاب فشل ميسي في تحقيقها خلال مسيرته

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

يُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم بواقع 46 لقبًا، ومع ذلك فإن قائد إنتر ميامي أخفق في حصد 3 بطولات خلال مسيرته.

آخر ألقاب ميسي 

وأضاف ميسي اللقب الـ46 حينما قاد إنتر ميامي إلى درع المشجعين هذا الموسم (2024) في الدوري الأمريكي، وهو لقب يُمنح بعد نهاية دور المجموعات، لأكثر فريق حقق نقاطًا في المجموعتين الشرقية أو الغربية.

بعد نهاية دور المجموعات، تنتقل الفرق في الدوري الأمريكي إلى لعب أدوار إقصائية بخروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية التي يُحدد خلالها بطل الدوري، حيث تجمع المباراة النهائية بين فريق من الغرب وآخر من الشرق.

رغم التوهج الكبير لميسي واشتراكه في 32 هدفًا بين التسجيل والصناعة في الموسم الحالي من الدوري الأمريكي، فقد ودّع إنتر ميامي المسابقة من ثمن النهائي، حينما خسر مباراة الإعادة أمام أتالانتا يونايتد 2-3.

3 بطولات أخفق ميسي في تحقيقها 

أول لقب أخفق ميسي في تحقيقه هو الدوري الأمريكي، حيث لعب موسمين في المسابقة مع إنتر ميامي وخرج من كليهما خالي الوفاض، وكان قريبًا من تحقيق الإنجاز هذا العام، لولا الخسارة المفاجئة أمام أتالانتا يونايتد في الأدوار الإقصائية.

اللقب الثاني هو كأس الكونكاكاف، أو ما يعادل دوري أبطال أوروبا بالنسبة لأندية أمريكا الشمالية.. ففي الموسم الحالي ودّع إنتر ميامي المسابقة من ربع النهائي على يد مونتيري المكسيكي، بالخسارة ذهابًا 1-2 وإيابًا 1-3.

أمّا اللقب الثالث الذي أخفق ميسي في تحقيقه، فهو كأس فرنسا، فعلى مدار موسمين مع باريس سان جيرمان، استعصت الكأس، وخرج ليو من ثمن النهائي في 2022 أمام نيس، وودع من نفس الدور في 2023 أمام مارسيليا.

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ميسي ليونيل ميسي انتر ميامي

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