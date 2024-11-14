جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بترشيح السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية الثاني والسبعين.



وقال ساعر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن ماركو روبيرو "مناصر حقيقي لقيمنا المشتركة وصديق عظيم لإسرائيل، وأتطلع إلى العمل معك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا والعالم".



وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتجه لاختيار السيناتور ماركو روبيو، لتولي وزارة الخارجية في إدارته المقبلة.



ونقلت صحيفة أمريكية عن مصادر قولها إن ترامب يتحرك بسرعة في اتجاه تشكيل فريق السياسة الخارجية والأمن القومي في إدارته، لافتة إلى أنه رغم ترجيح اسم روبيو، لتولي الخارجية الأمريكية، إلا أن ترامب يمكن أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة.

ويعرف ماركو روبيو بتبني سياسة متشددة تجاه الصين وإيران ويصنف ضمن صقور السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه يواجه انتقادات بشأن تردده في قضايا الهجرة.

وتم انتخاب روبيو لعضوية مجلس الشيوخ في 2010، وفي الآونة الأخيرة أظهر دعمه لرؤية ترامب في العديد من القضايا وأبرزها موقفه من الأزمة الأوكرانية، التي يرى الرئيس الأمريكي المنتخب أنها وصلت إلى طريق مسدود.



ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أن روبيو، كان مرشحا لتولي منصب نائب الرئيس في إدارة ترامب، ورغم عدم اختياره إلا أنه ظل مخلصا للرئيس المنتخب.



وإذا تأكد اختيار روبيو لوزارة الخارجية في إدارة ترامب، فسيكون أول لاتيني يتولى هذا المنصب.