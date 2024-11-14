الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خسائر كبيرة في الخزانة الأمريكية

الخزانة الأمريكية،
الخزانة الأمريكية، فيتو

تحدث الدكتور أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا، إلى وجود ارتفاع كبير في الأسعار وخسائر جسيمة للخزانة الأمريكية.

 

ارتفاع التضخم

وأضاف "القاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن التضخم الذي ليس مقتصرًا على الولايات المتحدة، بل يشمل أيضًا الدول الكبرى، خاصة الدول السبع الصناعية.

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أسعار المواد الأولية

وذكر، أن السبب في ذلك يرجع إلى الزيادة الكبيرة على مستوى أسعار المواد الأولية، وتوقف سلاسل الإمداد الغذائي، والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، مما أثر بشكل كبير في دخل المواطنين الأمريكيين.

خسائر أمريكا بسبب أوكرانيا

وأكد أن خسائر الدول الأوروبية لا تقل عن تلك التي تكبدتها واشنطن، لافتًا إلى أن أمريكا تظل أكبر مانح للمساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا، ما يجعل تلك المساعدات تحسب من ضمن الخسائر التي تكبدتها أمريكا وما زالت.

 

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