تونالي يقص شريط أهدافه مع منتخب إيطاليا

قص ساندرو تونالي نجم وسط نيوكاسل ومنتخب إيطاليا، شريط أهداف مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف في الدقيقة 11 من بداية المباراة، بعد متابعة لتمريرة دي لورينزو العرضية أمام المرمى، أسكنها ساندرو الشباك بنجاح.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن تونالي سجل أول هدف له على الإطلاق بقميص منتخب بلاده، وذلك في ظهوره العشرين مع الأزوري.



فيما قالت شبكة "أوبتا" إن تونالي نجح في زيارة الشباك سواء مع ناديه الإنجليزي أو المنتخب الإيطالي، بعد مرور 460 يومًا من الصيام التهديفي.

ويعود آخر هدف سجله تونالي إلى 12 أغسطس 2023، عندما سجل مع نيوكاسل ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام بلجيكا

جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني، كامبياسو، فراتسي، روفيلا، تونالي، ديماركو، باريلا، ريتيجي.

تشكيل بلجيكا ضد إيطاليا

كاستيلس، كاستاني، ديباست، فايس، ثياتي، إنجلز، أونانا، لياندرو تروسارد، أوبيندا، دي كويبر، روميلو لوكاكو.